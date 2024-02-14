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РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Андрей Лунин повторил рекордное достижение Тибо Куртуа

Андрей Лунин повторил рекордное достижение Тибо Куртуа
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин совершил девять сейвов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» и повторил достижение бельгийца Тибо Куртуа.

Таким образом, украинец стал вторым вратарём в истории испанской команды, который совершил девять сейвов в матче в рамках ЛЧ и не пропустил ни одного гола. Первым таким футболистом является Куртуа, который достиг этих цифр в финальном матче ЛЧ сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».

Подопечные Карло Анчелотти завершили матч со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браим Диас. Он вышел в основе вместо травмированного Джуда Беллингема.

Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года. Игроки разыграют путёвку в четвертьфинал на «Сантьяго Бернабеу».

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 48'    
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