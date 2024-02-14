Андрей Лунин повторил рекордное достижение Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин совершил девять сейвов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» и повторил достижение бельгийца Тибо Куртуа.

Таким образом, украинец стал вторым вратарём в истории испанской команды, который совершил девять сейвов в матче в рамках ЛЧ и не пропустил ни одного гола. Первым таким футболистом является Куртуа, который достиг этих цифр в финальном матче ЛЧ сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».

Подопечные Карло Анчелотти завершили матч со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браим Диас. Он вышел в основе вместо травмированного Джуда Беллингема.

Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года. Игроки разыграют путёвку в четвертьфинал на «Сантьяго Бернабеу».