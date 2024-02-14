Экс-тренер сборной России по футболу сравнил Анчелотти и Гвардиолу

Известный итальянский экс-тренер Фабио Капелло высказался о сильных сторонах Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

«Анчелотти способен убедить игроков играть на непривычной позиции. Даже если футболист не проявляет себя наилучшим образом в другой роли, важно донести до него необходимость это делать, и Анчелотти превосходен в данном компоненте. Он не всегда использует одну и ту же систему, но полагается на качества игроков, которые приносят результаты для тренера. Гвардиола, напротив, долгое время использует один подход, но в последнее время он модернизировал свою же игру – именно это позволило ему выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне», – приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Отметим, мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», возглавляемые Анчелотти и Гвардиолой соответственно, начали свой путь в плей-офф Лиги Чемпионов. «Сливочные» в гостях переиграли «РБ Лейпциг» (1:0), а «горожане» были сильнее «Копенгаген» (3:1).