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Экс-тренер сборной России по футболу сравнил Анчелотти и Гвардиолу

Экс-тренер сборной России по футболу сравнил Анчелотти и Гвардиолу
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Известный итальянский экс-тренер Фабио Капелло высказался о сильных сторонах Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

«Анчелотти способен убедить игроков играть на непривычной позиции. Даже если футболист не проявляет себя наилучшим образом в другой роли, важно донести до него необходимость это делать, и Анчелотти превосходен в данном компоненте. Он не всегда использует одну и ту же систему, но полагается на качества игроков, которые приносят результаты для тренера. Гвардиола, напротив, долгое время использует один подход, но в последнее время он модернизировал свою же игру – именно это позволило ему выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне», – приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Отметим, мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», возглавляемые Анчелотти и Гвардиолой соответственно, начали свой путь в плей-офф Лиги Чемпионов. «Сливочные» в гостях переиграли «РБ Лейпциг» (1:0), а «горожане» были сильнее «Копенгаген» (3:1).

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0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'     1:3 Фоден – 90+2'    
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