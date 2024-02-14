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Тухель прокомментировал неудачную игру Кейна в матче с «Байером»

Тухель прокомментировал неудачную игру Кейна в матче с «Байером»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о неудачной игре Гарри Кейна в недавнем матче с «Байером», который мюнхенцы проиграли со счётом 0:3, в преддверии гостевого матча Лиги чемпионов с «Лацио».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Большая редкость, чтобы Кейн так редко касался мяча, ведь одна из его сильных сторон – отходить в глубину и участвовать в розыгрыше мяча. Честно говоря, наша формация была продумана специально под него, но нам совершенно не удавалось его задействовать. Наша атака часто разбивалась о компактную оборону «Байера». Мы хотим, чтобы Гарри чаще контактировал с мячом. Я убеждён, что Кейн сможет быстро отреагировать на подобный неудачный результат уже в матче с «Лацио», – приводит слова Тухеля Daily Mail.

Отметим, в матче с «Байером» Кейн нанёс всего один удар по воротам команды Алонсо.

В нынешнем сезоне форвард «Баварии» провёл во всех турнирах за клуб 28 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач.

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