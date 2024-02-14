Карло Анчелотти высказался по поводу травмы Браима Диаса

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал своё предположение о степени повреждения атакующего полузащитника Браима Диаса, а также оценил его перформанс в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«Браим? Я вижу, что он стал сильнее после выступлений за «Милан». Он всегда помогал команде, когда играл. Сегодня он забил потрясающий гол. Мы должны подчеркнуть его игру.

Я думаю, что у него ушиб, а не мышечная проблема», — рассказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Подопечные Карло Анчелотти завершили матч со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браим Диас. Он вышел в основе вместо травмированного Джуда Беллингема.

Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года. Игроки разыграют путёвку в четвертьфинал на «Сантьяго Бернабеу».