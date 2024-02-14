Анчелотти прокомментировал выступление Тчуамени на позиции центрального защитника

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перформансе полузащитника Орельена Тчуамени в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).

«Тчуамени? Он прекрасно понимает, что нужно команде. Он великолепен в роли центрального защитника, кажется, что он всегда там играл. Очень умный игрок.

Тчуамени — новый центральный защитник? Я сказал ему, что он играл там, потому что это была чрезвычайная ситуация (смеётся). Теперь мне нужно найти другой повод, чтобы он играл там. Давайте посмотрим, что будет дальше. В экстренных случаях он играет там с удовольствием», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года. Игроки разыграют путёвку в четвертьфинал на «Сантьяго Бернабеу».