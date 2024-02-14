Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал выступление Тчуамени на позиции центрального защитника

Анчелотти прокомментировал выступление Тчуамени на позиции центрального защитника
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перформансе полузащитника Орельена Тчуамени в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).

«Тчуамени? Он прекрасно понимает, что нужно команде. Он великолепен в роли центрального защитника, кажется, что он всегда там играл. Очень умный игрок.

Тчуамени — новый центральный защитник? Я сказал ему, что он играл там, потому что это была чрезвычайная ситуация (смеётся). Теперь мне нужно найти другой повод, чтобы он играл там. Давайте посмотрим, что будет дальше. В экстренных случаях он играет там с удовольствием», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года. Игроки разыграют путёвку в четвертьфинал на «Сантьяго Бернабеу».

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 48'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android