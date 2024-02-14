Родриго прокомментировал достижение отметки в 200 матчей в составе «Реала»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался о достижении отметки в 200 матчей за «сливочных» в первой игре плей-офф Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (1:0).
«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что к 23 годам проведу 200 матчей за величайший клуб в мире. Люблю тебя, «Реал», – написал Родриго в своей социальной сети.
Родриго перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 45 млн из бразильского «Сантоса». 23-летний футболист выиграл с мадридцами девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов. В 200 матчах за мадридский клуб бразилец отметился 50 забитыми голами и 39 ассистами.
В этом сезоне вингер провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.
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