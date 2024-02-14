«Реал» выиграл все семь матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с общим чётом 17:7

Вчера, 13 февраля, мадридский «Реал» обыграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на «Ред Булл-Арене – Центральштадион» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «сливочные» выиграли все семь матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с общим чётом 17:7. Это лучшая серия для «Реала» с 2015 года, тогда в период с апреля 2014-го и по февраль 2015-го «Мадрид» победил в 10 матчах подряд.

Команда Карло Анчелотти набрала 18 очков из 18 возможных в группе С с «Наполи», «Брагой» и берлинским «Унионом».

Ответный матч «Реала» и Лейпцига» состоится 6 марта в Мадриде.

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