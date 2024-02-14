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«Манчестер Сити» стал первой командой в истории ЛЧ, забившей 3+ гола в 7 матчах подряд

Вчера, 13 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, «горожане» стали первой командой в истории ЛЧ, забившей 3+ гола в семи матчах подряд. До матча с «Копенгагеном» команда Гвардиолы обыграла в группе «РБ Лейпциг» (3:1 и 3:2), «Црвену Звезду» (3:1 и 3:2) и «Янг Бойз» (3:1 и 3:0).

Ответный матч с «Копенгагеном» состоится 6 марта на стадионе «Этихад» в 23:00 мск.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче сезона-2022/2023 «горожане» обыграли миланский «Интер» (1:0).

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 52 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (54 очка).

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