Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Кайрат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории ЛЧ, забившей 3+ гола в 7 матчах подряд

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории ЛЧ, забившей 3+ гола в 7 матчах подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 13 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, «горожане» стали первой командой в истории ЛЧ, забившей 3+ гола в семи матчах подряд. До матча с «Копенгагеном» команда Гвардиолы обыграла в группе «РБ Лейпциг» (3:1 и 3:2), «Црвену Звезду» (3:1 и 3:2) и «Янг Бойз» (3:1 и 3:0).

Ответный матч с «Копенгагеном» состоится 6 марта на стадионе «Этихад» в 23:00 мск.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче сезона-2022/2023 «горожане» обыграли миланский «Интер» (1:0).

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 52 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (54 очка).

Лига чемпионов. Календарь
Лига чемпионов. Турнирная сетка

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android