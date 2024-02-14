ФК «Ростов» опубликовал поздравление с днём освобождения Ростова-на-Дону

Футбольный клуб «Ростов» в своих соцсетях опубликовал поздравления с днём освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Город был освобождён ровно 81 год назад — 14 февраля 1943 года.

«С днём освобождения Ростова-на-Дону! 14 февраля 1943 года, ровно 81 год назад, после ожесточённых боёв наш город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков солдатами Красной Армии. В этот день мы вспоминаем наших героев и защитников и от всего сердца благодарим их за большой подвиг», — написала пресс-служба ростовчан в клубном телеграм-канале, прикрепив фото стелы «Освободителям Ростова».

Напомним, «Ростов» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.