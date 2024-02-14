Ильзат Ахметов высказался о своей адаптации в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о своей адаптации в санкт-петербургской команде. По словам футболиста, он быстро влился в новый коллектив и всё лучше понимает команду на поле. Также Ахметов ответил на вопрос об усталости после двух первых тренировочных сборов этой зимой.

«Всё хорошо, адаптация быстро, считаю, проходит. Мне кажется, быстро влился в коллектив. На поле всё больше воспринимаю информацию, которую нам дают. Дай бог, что в чемпионате будет так же и даже лучше.

Усталость после первого сбора позади? Под конец второго она еще накопилась (улыбается). Но так всегда на сборах — хочется побыстрее начать играть и тренироваться перед официальными матчами. С другой стороны, у нас в обоих тренировочных лагерях было много игр, а это всегда лучше», — приводит слова Ильзата Ахметова «Матч ТВ».

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара». Сейчас сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ как раз «Краснодар», из которого ушёл Ахметов. Российский футбольный сезон возобновится в марте.