Анатолий Тимощук прокомментировал победу «Зенита» на Кубке равноправия

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал победу сине-бело-голубых на Кубке равноправия.

«Не знаю точно, какой Кубок равноправия трофей по счёту. За третий десяток давно перевалило. Тренерскую карьеру уже не считаю. Понятно, что этот турнир мы воспринимаем как этап подготовки.

У нас было много работы. Даже в день игры тренировались в двухразовом режиме. С «Сантосом» все сыграли по тайму. В любом случае приятно побеждать. Для некоторых это первый трофей. Мы хотели выиграть. И мы это сделали», – сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Во вторник, 13 февраля, состоялся заключительный матч Кубка равноправия, в котором встречались российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра проходила на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Российский клуб одержал крупную победу со счётом 4:1.Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.