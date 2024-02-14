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Женщины-арбитры из России примут участие в судейском сборе в Саудовской Аравии

Женщины-арбитры из России примут участие в судейском сборе в Саудовской Аравии
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Женская судейская бригада из России в составе Карины Афанасьевой, Ирины Чечениной и Марины Мамаевой примет участие в международном тренировочном лагере для арбитров в Саудовской Аравии.

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в службе коммуникаций РФС, сбор пройдёт с 17 по 23 февраля под эгидой местной федерации футбола. Это уже не первый приезд рефери из России в Саудовскую Аравию в рамках сотрудничества двух национальных ассоциаций, но впервые в программе примут участие женщины-судьи.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Российские арбитры также перестали привлекаться к еврокубкам, однако РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в области футбольного судейства.

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