Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к 6 годам тюрьмы

Суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Напомним, ранее сообщалось, что Промесу грозит девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Такой срок запросила для футболиста прокуратура Нидерландов на заседании суда.

По версии суда, Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.