Джикия отсудил около 4 млн рублей у застройщика

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отсудил около четырёх миллионов рублей у недобросовестного застройщика. Тушинский суд Москвы уже взыскал деньги с застройщика в пользу футболиста.

«Суд взыскал 2 миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф 1 миллион 302 тысячи 500 рублей, госпошлину в размере 21,5 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей», — сообщили изданию «РИА Новости Спорт» в пресс-службе суда.

Стоит отметить, что требования Джикии были удовлетворены частично. Футболист хотел отсудить 6,8 млн рублей.

Напомним, застройщик обязался сдать многоквартирный дом во втором и третьем квартале 2023 года. Джикия приобрёл в данном жилом комплексе шесть квартир. Однако застройщик не выполнил свои обязательства, не сдав объект в срок, за что Джикия подал на него в суд и потребовал компенсацию.