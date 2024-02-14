«Локомотив» отреагировал на проблемы со здоровьем у актёра Валерия Баринова

Московский «Локомотив» отреагировал на проблемы со здоровьем своего известного болельщика, актёра Валерия Баринова. Накануне он упал и повредил спину. «Локомотив» пожелал Баринову крепкого здоровья.

«Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поскользнулся и получил травму спины. Сейчас Валерий Александрович идёт на поправку, ему оказали первую помощь и отпустили домой. Валерий Александрович, крепкого здоровья вам! Берегите себя», — написала пресс-служба железнодорожников.

На данный момент московский «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.