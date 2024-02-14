Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» отреагировал на проблемы со здоровьем у актёра Валерия Баринова

«Локомотив» отреагировал на проблемы со здоровьем у актёра Валерия Баринова
Комментарии

Московский «Локомотив» отреагировал на проблемы со здоровьем своего известного болельщика, актёра Валерия Баринова. Накануне он упал и повредил спину. «Локомотив» пожелал Баринову крепкого здоровья.

«Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поскользнулся и получил травму спины. Сейчас Валерий Александрович идёт на поправку, ему оказали первую помощь и отпустили домой. Валерий Александрович, крепкого здоровья вам! Берегите себя», — написала пресс-служба железнодорожников.

На данный момент московский «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.

Материалы по теме
Актёр и фанат «Локомотива» Валерий Баринов поскользнулся и получил травму груди и спины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android