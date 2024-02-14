«Спартак» объявил об уходе Лайкина в тульский «Арсенал» на правах аренды

Футболист московского «Спартака» Максим Лайкин перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды. Соглашение красно-белых с одним из лидеров ФНЛ рассчитано до конца сезона-2023/2024 и не предусматривает опцию выкупа.

«Желаем Максу успешно проявить себя в Туле!» — написала пресс-служба красно-белых.

20-летний Лайкин — выпускник академии «Спартака». Он выступал за молодёжку красно-белых, «Спартак-2», уходил в аренду в «Нефтехимик», а осенью 2023 года стал привлекаться к главной команде «Спартака». За основу красно-белых Лайкин успел провести три матча.

Стоит отметить, что защитник Никита Бозов и нападающий Артём Быковский, проходившие зимние сборы с основной командой «Спартака», отправились в Турцию, чтобы вернуться в расположение «Спартака-2».