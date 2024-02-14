Доказательства по делу против Промеса состоят в основном из перехваченных криптосообщений

Доказательства по делу о контрабанде наркотиков против нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса состоят в основном из перехваченных криптосообщений. Об этом сообщает нидерландское издание Voetbal International.

Напомним, ранее стало известно, что суд Амстердама признал виновным Промеса по делу о контрабанде наркотиков и приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. По версии суда Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года.

Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.