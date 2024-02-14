Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фановый проект ФК «Тюрьма» объявил о продлении контракта с Промесом после нового приговора

Фановый проект ФК «Тюрьма» объявил о продлении контракта с Промесом после нового приговора
Аудио-версия:
Комментарии

Фановый зарубежный аккаунт в соцсетях ФК «Тюрьма» (FC Prison), представляющий собой импровизированную команду футболистов, имеющих проблемы с законом, объявил о продлении контракта с Квинси Промесом. Ранее сегодня стало известно, что футболиста «Спартака» приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина.

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд вынес более лояльный приговор — шесть лет тюрьмы.

По версии суда Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ.

Материалы по теме
Общий срок тюремного приговора Квинси Промеса составил 7,5 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android