Гладилин: в России Промесу найдут работу, будет играть за легенд «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Гладилин высказался о деле нападающего красно-белых Квинси Промеса, приговорённого к шести годам тюрьмы.

«Юристы «Спартака» должны подавать апелляцию и разбираться с приговором Промеса, потому что сам Квинси это не осилит. В этом роль играет и политика: хотят наказать известную личность из России, показать остальным футболистам, что сюда ехать не надо. «Спартаку» надо идти до конца в этом деле, потому Промес стал легендой клуба.

Не сомневаюсь, что ему надо продолжать жизнь в России. Если срок будет, поиграет здесь сколько сможет. Здесь найдут ему работу, будет играть за легенд «Спартака», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.