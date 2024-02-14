В «Спартаке» заявили, что тюремный приговор Промесу — не окончательное решение

В московском «Спартаке» отреагировали на тюремный приговор нападающего Квинси Промеса. Сторона игрока намерена подать апелляцию, поэтому действующий приговор — не окончательный. Об этом сообщил глава пресс-служба красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд вынес более лояльный приговор — шесть лет лишения свободы. Ещё полтора года тюрьмы Промес получил по делу о поножовщине с двоюродным братом.