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В «Спартаке» заявили, что тюремный приговор Промесу — не окончательное решение

В «Спартаке» заявили, что тюремный приговор Промесу — не окончательное решение
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В московском «Спартаке» отреагировали на тюремный приговор нападающего Квинси Промеса. Сторона игрока намерена подать апелляцию, поэтому действующий приговор — не окончательный. Об этом сообщил глава пресс-служба красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд вынес более лояльный приговор — шесть лет лишения свободы. Ещё полтора года тюрьмы Промес получил по делу о поножовщине с двоюродным братом.

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