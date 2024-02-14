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Экс-нападающий «Ньюкасла» Ширер рассказал, кто должен стать следующим тренером «Ливерпуля»

Экс-нападающий «Ньюкасла» Ширер рассказал, кто должен стать следующим тренером «Ливерпуля»
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Бывший нападающий «Блэкберна», «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер рассказал, кто должен стать следующим тренером «Ливерпуля» после Юргена Клоппа. Напомним, в конце января немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Мы говорим о футбольном клубе «Ливерпуль», одном из самых больших клубов в мире. Следующий тренер мерсисайдцев должен быть верным самому себе, верить в то, что делает, в то, кто он есть. Я бы предположил, что Хаби Алонсо подойдёт на эту роль. Вместе с тем я надеюсь, что все эти спекуляции насчёт него и «Ливерпуля» не повлияют на «Байер» в ближайшие недели. Это было бы просто обидно. Хаби выполняет невероятную работу в Леверкузене, не правда ли?» — приводит слова Ширера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.

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