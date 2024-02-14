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Орлов: пропуск сборов будет сложным для Дзюбы — в его возрасте надо много тренироваться

Орлов: пропуск сборов будет сложным для Дзюбы — в его возрасте надо много тренироваться
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на первых сборах команды Михаила Галактионова.

«Это будет сложно для него, потому что у него такой возраст, наоборот, надо много тренироваться. Но раз Галактионов ему разрешает — что ж… А может, Артём лечит травмы какие-нибудь. У «Локомотива» всё равно есть Тикнизян, есть Жемалетдинов, есть Миранчук, Пиняев, другие хорошие ребята, плюс отличный вратарь Лантратов», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 13 февраля, «Локомотив» объявил о возвращении Дзюбы в состав в начале третьего сбора. Артём выступает за железнодорожников с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.

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