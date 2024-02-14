Колыванов: лучше играть с Парагваем, чем с Кубой, где матч был в одну калитку

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Напомним, игра состоится 25 марта в Москве.

«Парагвай — достаточно серьёзный соперник. Я рад, что сборная России сыграет с ним. Как раз все восстановятся после сборов, придут в хорошую форму. Это лучше, чем играть с Кубой, где матч был в одну калитку. Надеюсь, что футболисты сделают всё, чтобы порадовать болельщиков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Стоит отметить, что за несколько дней до матча с Парагваем у России запланирована ещё одна товарищеская встреча. 21 марта команда Валерия Карпина встретится с национальной командой Сербии. Игра также пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».