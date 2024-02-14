«Пари НН» направил в РФС письмо с просьбой провести встречу с судейским корпусом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой организовать встречу с судейским корпусом.

«Как и договаривались, направили официальное письмо в РФС с просьбой провести встречу-семинар с судейским корпусом для наших тренеров и футболистов. Такая встреча ориентировочно пройдёт уже в марте текущего года.

Также продолжаем считать интересным и актуальным вменить в практику быстрые флеш-интервью судей сразу после матчей. Не только тренеры могут дать свою экспресс-оценку игре. Но и судьи смогут оперативно пояснить, что и как происходило, с их точки зрения. Это даже зрелищности прибавит», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Отметим, что в этом сезоне уже неоднократно практиковались встречи представителей судейского корпуса с клубами РПЛ.