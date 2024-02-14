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Булыкин: матчи с Сербией и Парагваем покажут настоящий уровень сборной России

Булыкин: матчи с Сербией и Парагваем покажут настоящий уровень сборной России
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Бывший нападающий «Аякса», «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Напомним, игра состоится 25 марта в Москве на стадионе столичного «Динамо».

«Парагвай — хороший соперник. Если приедет основной состав, то будет очень интересно посмотреть на уровень наших футболистов относительно этой южноамериканской команды. Матчи с Сербией и Парагваем покажут настоящий уровень сборной России.

Если не настроиться на эти игры, то можно за это поплатиться. Тренерский штаб и футболисты это понимают и отнесутся к этим матчам как к официальным», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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