Булыкин: матчи с Сербией и Парагваем покажут настоящий уровень сборной России

Бывший нападающий «Аякса», «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Напомним, игра состоится 25 марта в Москве на стадионе столичного «Динамо».

«Парагвай — хороший соперник. Если приедет основной состав, то будет очень интересно посмотреть на уровень наших футболистов относительно этой южноамериканской команды. Матчи с Сербией и Парагваем покажут настоящий уровень сборной России.

Если не настроиться на эти игры, то можно за это поплатиться. Тренерский штаб и футболисты это понимают и отнесутся к этим матчам как к официальным», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.