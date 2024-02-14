В РФС прокомментировали приглашение российских женщин-судей в Саудовскую Аравию

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал приглашение российских женщин-судей в Саудовскую Аравию на сбор арбитров.

«РФС и федерация футбола Саудовской Аравии продолжают сотрудничество, начатое в прошлом году. В рамках нашего взаимодействия приглашение в эту страну получили главный арбитр, ассистент и инспектор женского футбола. Они примут участие в тренировочном сборе в Саудовской Аравии, обменяются опытом, посмотрят, как и что там организовано. Всё-таки футбол у нас и у них в значительной степени отличается. Для РФС важно развивать не только мужской футбол, но и женский. Россия, как и Саудовская Аравия, достаточно много средств и усилий инвестирует в это направление. А чтобы быстрее расти, необходим обмен опытом не только на уровне руководства, менеджеров, но и судей. Возможно, не за горами назначения женщин как в нашем мужском чемпионате, так и в Саудовской Аравии. Это одно из важных для нас направлений международного и профессионального сотрудничества», — сказал Павел Каманцев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.