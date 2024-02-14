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Отец Кокшарова: словенский паспорт у Саши действует как виза, которую не надо продлевать

Отец Кокшарова: словенский паспорт у Саши действует как виза, которую не надо продлевать
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Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, объяснил, зачем его сыну паспорт гражданина Словении. Напомним, 19-летний нападающий родился в словенском городе Целе.

«В его случае это как виза, которую не надо продлевать. Она действует на протяжении всей жизни. Был ли к нему интерес из Словении? Мы много и чётко доносили нашу позицию. Всем всё было объяснено через менеджеров. К нам даже предложения оттуда не поступают — не было такого, чтобы нам кто-то звонил и на что-то уговаривал», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Sport24.

Александр Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард провёл за «быков» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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