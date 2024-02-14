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Дюков: сборная России проверит себя в играх с сильными командами из Европы и Южной Америки

Дюков: сборная России проверит себя в играх с сильными командами из Европы и Южной Америки
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России проверит себя в товарищеских матчах с сильными национальными командами из Европы и Южной Америки.

«РФС завершил переговоры с соперниками для сборной России в рамках мартовского сбора. Ранее мы объявили о договорённости со сборной Сербии, вторым соперником нашей команды станет двукратный чемпион Кубка Америки — сборная Парагвая. Игра состоится на стадионе «Динамо» 25 марта. Мы рады, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча, а футболисты сборной России получат возможность проверить свой уровень в игре с сильными командами из Европы и Южной Америки», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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