Дюков: сборная России проверит себя в играх с сильными командами из Европы и Южной Америки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России проверит себя в товарищеских матчах с сильными национальными командами из Европы и Южной Америки.

«РФС завершил переговоры с соперниками для сборной России в рамках мартовского сбора. Ранее мы объявили о договорённости со сборной Сербии, вторым соперником нашей команды станет двукратный чемпион Кубка Америки — сборная Парагвая. Игра состоится на стадионе «Динамо» 25 марта. Мы рады, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча, а футболисты сборной России получат возможность проверить свой уровень в игре с сильными командами из Европы и Южной Америки», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.