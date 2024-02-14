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Петр Чех мог перейти в «Барселону» в 2003 году

Петр Чех мог перейти в «Барселону» в 2003 году
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Бывший голкипер «Челси» Петр Чех рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону» 20 лет назад. Чешский экс-футболист подчеркнул, что трансфер не состоялся из-за прихода в руководящий состав каталонского клуба нынешнего президента команды Жоана Лапорты.

«Если бы Лапорта не выиграл выборы в 2003-м, я бы подписал контракт с «Барселоной». Когда Луис Бассат (экс-президент каталонского клуба. — Прим. «Чемпионата») проиграл, мой агент сказал мне: «На этот раз тебе не повезло, ты не подпишешься с «Барсой», — приводит слова Чеха журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Чех перешёл в «Челси» из франузского «Ренна» в июле 2004 года за € 13 млн. В лондонском клубе голкипер провёл 11 сезонов, в течение которых выиграл с командой 15 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

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