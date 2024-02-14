Булыкин допустил, что «Спартак» может расстаться с Промесом после тюремного приговора

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«В ситуации с Промесом всё зависит от «Спартака» и от того, насколько он хочет сохранить своего футболиста. Думаю, «Спартак» будет бороться за Квинси. Он системообразующий игрок, лидер команды. Будут искать выходы, помогать ему, потому что ситуация очень серьёзная.

В большинстве случаев руководство смотрит на отношение к футболисту в команде и среди болельщиков. Относительно этого и «Спартак» будет принимать решение, что делать с Промесом дальше. Если ситуация будет усугубляться, то клубом будут предприниматься резкие шаги вплоть до расставания с футболистом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что форварда красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения в Нидерландах.