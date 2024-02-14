Топ-новости спорта — 14 февраля. Главное сегодня

Суд вынес приговор по поводу дела Квинси Промеса, сборная России проведёт в марте домашний матч с Парагваем, МВД объявило в розыск Евгения Савина, а также реакция сильнейших российских футболистов на продление отстранения страны. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 февраля.

Футбол

Суд вынес постановление об аресте Промеса в случае его появления в стране Евросоюза

Сборная России проведёт матч с Парагваем в Москве

МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина

Хоккей

«Это было бы лучшим сценарием». В НХЛПА призывают вернуть Россию на международную арену

«Это спорт, а не политика». Малкин надеется, что НХЛ не поедет на Олимпиаду без России

На Играх будущего состоится матч в формате противостояния команд Ковальчука и Зарипова

Теннис

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Рафаэль Надаль может не сыграть на грядущем турнире в Дохе

Бокс/ММА

Тренер Хабиба рассказал, есть ли вероятность того, что Нурмагомедов вернётся в октагон

Стало известно, когда Дана Уайт анонсирует полный кард UFC 300

Баскетбол

Чемпион НБА арестован по обвинению в удушении матери своих детей

«Голден Стэйт» связывался с «Лейкерс» для обмена Леброна Джеймса

Биатлон

Бьорндален: ситуация в биатлоне может стать такой же плохой, как в лыжах. А там катастрофа

Главный врач сборной России по биатлону покончил с собой — «МК»

Лыжи

Коростелёв и Большунов — чемпионы Спартакиады в командном спринте

Истомина и Степанова выиграли квалификацию командного спринта у женщин

Авто

Сайнс сделал заявление о своём будущем в Формуле-1 после ухода из «Феррари»

«Мерседес» показал болид к сезону-2024, вернув в ливрею серый цвет

Волейбол

Мужская и женская Лиги наций будут расширены до 18 сборных

Фигурное катание

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