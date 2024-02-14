Топ-новости спорта — 14 февраля. Главное сегодня
Суд вынес приговор по поводу дела Квинси Промеса, сборная России проведёт в марте домашний матч с Парагваем, МВД объявило в розыск Евгения Савина, а также реакция сильнейших российских футболистов на продление отстранения страны. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 февраля.
Футбол
- Суд вынес постановление об аресте Промеса в случае его появления в стране Евросоюза
- Сборная России проведёт матч с Парагваем в Москве
- МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина
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