Генсек РФС объяснил, почему товарищеская игра сборной России с Парагваем пройдёт в Москве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, почему товарищеский матч между сборными России и Парагвая будет проведён в Москве.

«Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждёт долгий перелёт на Родину. Наши молодёжные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелёт. По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».