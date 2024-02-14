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Генсек РФС объяснил, почему товарищеская игра сборной России с Парагваем пройдёт в Москве

Генсек РФС объяснил, почему товарищеская игра сборной России с Парагваем пройдёт в Москве
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, почему товарищеский матч между сборными России и Парагвая будет проведён в Москве.

«Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждёт долгий перелёт на Родину. Наши молодёжные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелёт. По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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