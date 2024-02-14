Александр Кержаков: готов рассматривать любые предложения — вне зависимости от страны

Бывший главный тренер сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков заявил, что готов рассматривать любые предложения о работе.

«Как я говорил, готов рассматривать любые предложения — вне зависимости от страны. Для меня очень важным фактором при выборе команды являются амбиции, цели и задачи, которые ставят перед собой. Из Казахстана конкретных предложений не было», — приводит слова Кержакова Legalbet.

Напомним, в ходе тренерской карьеры Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород». В качестве футболиста Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», «Цюрих» и московское «Динамо». Самый большой период своей тренерской карьеры Александр провёл в нижегородском клубе, который тренировал в сезоне-2021/2022. Под его руководством команда по итогу чемпионата заняла 11-е место с 33 очками.