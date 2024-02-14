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Генсек РФС Митрофанов: Парагвай был очень заинтересован в том, чтобы сыграть с Россией

Генсек РФС Митрофанов: Парагвай был очень заинтересован в том, чтобы сыграть с Россией
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная Парагвая была очень заинтересована в том, чтобы сыграть с национальной командой России.

«Парагвай был очень заинтересован в том, чтобы сыграть с нами. У этой сборной в паузу будет один товарищеский матч, поэтому коллеги попросили предоставить базу для тренировок. Сборная Парагвая прилетит в Россию уже 19 марта, чтобы провести полноценный учебно-тренировочный сбор. Он пройдёт на нашей базе в Мацесте (Сочи)», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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