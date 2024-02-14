«Краснодар» в товарищеском матче уступил «Астане»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались российский «Краснодар» и «Астана», представляющая Казахстан. Команды играли на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 16:00 по московскому времени. «Краснодар» потерпел поражение от казахстанской команды — 2:4.

«Астана» открыла счёт уже на седьмой минуте. Голом отметился полузащитник Марин Томасов. На протяжении последующего получаса казахстанцы сумели развить успех и забить ещё дважды. Отличались Усман Камара и Макс Эбон. Ещё до перерыва «Краснодар» отыграл один мяч усилиями Кади Боржеса.

В самом начале второго тайма Джон Кордоба сократил разрыв до минимума, однако уже на 66-й минуте Рамазан Каримов вернул «Астане» преимущество в два мяча. Как итог — победа казахстанской команды со счётом 4:2.

Для «Краснодара» этот товарищеский матч стал третьим на зимних сборах. До этого «быкам» удалось одержать две победы. «Краснодар» обыгрывал московскую «Родину» (3:0) и саудовский «Аль-Шабаб» (1:0).