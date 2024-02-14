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Радимов — о деле Промеса: это бросает очень нехорошую тень на «Спартак»

Радимов — о деле Промеса: это бросает очень нехорошую тень на «Спартак»
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с игроком московского «Спартака» Квинси Промесом.

«То, что он осуждён на шесть лет, это, конечно, не самая приятная история как для клуба, так и для самого Промеса. У Промеса действующий контракт. В этом контракте наверняка есть пункт, который клуб вправе к Промесу применить за правонарушение. В этом должны разбираться в первую очередь адвокаты. Но со всех точек зрения это бросает очень нехорошую тень на футбольный клуб «Спартак», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что нападающего красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения.

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