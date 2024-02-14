Орлов — о победе «Зенита» на Кубке равноправия: нужно было пригласить соперников посильнее

Известный российский комментатор Геннадий Орлов отреагировал на победу петербургского «Зенита» на Кубке равноправия.

«Победа в Кубке равноправия и крупный общий счёт, с которым «Зенит» его выиграл, это, конечно, не показатель. Были слабые команды, это не спарринги. За такие деньги, которые заплатил за турнир организатор, нужно было посильнее команды пригласить. Но в остальном какие могут быть претензии? Именно. «Зенит» готовится, все тренируются с самоотдачей, это можно увидеть в трансляциях по клубному телевидению. И это очень важно для тех, кто разбирается в футболе, кто видит, что они делают, кто что собой представляет. Я лично от этого получаю удовольствие, это лучше всяких репортажей с матчей», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, 13 февраля состоялся заключительный матч Кубка равноправия, в котором встречались российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Российский клуб одержал крупную победу со счётом 4:1. Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах.