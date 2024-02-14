«Бавария» не проигрывает итальянским командам в ЛЧ на протяжении 12 матчей

В среду, 14 февраля, «Бавария» на выезде сразится с «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В преддверии встречи появилась информация, что мюнхенцы не знают поражений от итальянских клубов в самом престижном европейском турнире на протяжении 12 игр. Об этом сообщает Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В последний раз в матче Лиги чемпионов «Бавария» уступала итальянской команде в сезоне-2010/2011. Это произошло в игре 1/8 финала турнира с «Интером» — 2:3. На протяжении последующих 12 матчей мюнхенцы обыгрывали такие команды, как «Наполи» (3:2), «Ювентус» (2:0, 2:0, 4:2), «Рома» (7:1, 2:0), «Лацио» (2:1, 4:1) и «Интер» (2:0, 2:0). Также «Бавария» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) и «Ювентусом» (2:2).

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Лацио» и «Баварией» состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 23:00 мск.