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«Бавария» не проигрывает итальянским командам в ЛЧ на протяжении 12 матчей

«Бавария» не проигрывает итальянским командам в ЛЧ на протяжении 12 матчей
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В среду, 14 февраля, «Бавария» на выезде сразится с «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В преддверии встречи появилась информация, что мюнхенцы не знают поражений от итальянских клубов в самом престижном европейском турнире на протяжении 12 игр. Об этом сообщает Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз в матче Лиги чемпионов «Бавария» уступала итальянской команде в сезоне-2010/2011. Это произошло в игре 1/8 финала турнира с «Интером» — 2:3. На протяжении последующих 12 матчей мюнхенцы обыгрывали такие команды, как «Наполи» (3:2), «Ювентус» (2:0, 2:0, 4:2), «Рома» (7:1, 2:0), «Лацио» (2:1, 4:1) и «Интер» (2:0, 2:0). Также «Бавария» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) и «Ювентусом» (2:2).

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Лацио» и «Баварией» состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 23:00 мск.

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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