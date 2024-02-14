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Что делать «Спартаку» в ситуации с Промесом?

Что делать «Спартаку» в ситуации с Промесом?
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Сегодня, 14 февраля, нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. «Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: что делать «Спартаку» в ситуации с Промесом?

В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Промеса в € 6 млн.

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