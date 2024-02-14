«Пари НН» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче в Дубае

Сегодня, 14 февраля, состоялся товарищеский матч между клубами Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» и «Урал», которые готовятся к возобновлению текущего сезона. Их встреча прошла в Дубае (ОАЭ) на стадионе «Джебель-Али». Она началась в 16:30 по московскому времени. Команды провели четыре тайма по 30 минут. Игра завершилась ничейным результатом – 2:2.

По ходу игры нижегородский клуб дважды вёл в счёте. Но оба раза «Урал» отыгрался. В составе «Пари Нижний Новгород» голами отметились Илья Кухарчук и Никита Ермаков. Екатеринбургская команда ответила точными ударами Эрика Бикфалви и Алексея Каштанова.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 18 матчей. «Пари Нижний Новгород», заработавший 24 очка, идёт девятым.