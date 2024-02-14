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Тренер «Ювентуса» Аллегри высказался о последних выступлениях своей команды

Тренер «Ювентуса» Аллегри высказался о последних выступлениях своей команды
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Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о неудачных выступлениях команды в последних матчах.

Италия - Серия А . 24-й тур
12 февраля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Хианетти – 25'    

«Никто не ожидал, что Ювентус наберёт очко в этих трёх играх. Наступил момент спада, нам нужно быстро начать заново. Мы ничего не уступили «Удинезе».

Кьеза сыграл хорошо: от него ждут важных вещей, я доволен им и всей командой», — приводит слова Аллегри журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Ювентус» уступил «Удинезе» со счетом 0:1 в 24-м туре Серии А. Спад «Ювентуса» начался после выигранного 21-го тура чемпионата Италии. После матча с «Лечче» команда из Турина единожды сыграла вничью и дважды проиграла.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка в 24 турах чемпионата.

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