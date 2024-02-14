Тренер «Ювентуса» Аллегри высказался о последних выступлениях своей команды

Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о неудачных выступлениях команды в последних матчах.

«Никто не ожидал, что Ювентус наберёт очко в этих трёх играх. Наступил момент спада, нам нужно быстро начать заново. Мы ничего не уступили «Удинезе».

Кьеза сыграл хорошо: от него ждут важных вещей, я доволен им и всей командой», — приводит слова Аллегри журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Ювентус» уступил «Удинезе» со счетом 0:1 в 24-м туре Серии А. Спад «Ювентуса» начался после выигранного 21-го тура чемпионата Италии. После матча с «Лечче» команда из Турина единожды сыграла вничью и дважды проиграла.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка в 24 турах чемпионата.