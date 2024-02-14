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Игрок «Урала» Газинский рассказал, в каком случае завершит карьеру

Игрок «Урала» Газинский рассказал, в каком случае завершит карьеру
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский рассказал, в каком случае завершит футбольную карьеру.

«Я завершу карьеру, как только пойму, что больше неконкурентоспособен в команде, а быть запасным я не хочу и не вижу в этом смысла. Футбол — это всё‑таки эмоции, их надо испытывать на поле. Время покажет. Пока есть силы и желание, я буду играть. Как только не будет этого, приму решение о завершении. Я не могу себя обманывать. Если я пойму, что проигрываю конкуренцию и не могу её составить, то можно задуматься. Но сегодня пока такого нет», — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

34-летний Газинский в нынешнем сезоне получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего три матча в РПЛ, в которых голевыми действиями не отметился и провёл на поле 77 минут.

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