Сульшер — о возвращении Роналду в «МЮ»: не сработало, но решение было правильным

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о возвращении в стан «красных дьяволов» форварда Криштиану Роналду в 2021 году. Специалист работал с португальцем на протяжении сезона-2021/2022.

«На тот момент Криштиану хотел уйти из «Ювентуса», но мы и думать не могли, что удастся его вернуть. Как только появилась возможность его подписать, все в клубе подумали, что это будет великолепным решением. И Роналду действительно провёл хороший сезон. Мне нравится его профессиональное отношение к делу.

Однако вся эта идея с его возвращением не сработала до конца ни для него, ни для команды. Такова жизнь. Однако в тот момент вернуть его на «Олд Траффорд» было верным решением», – приводит слова Сульшера Times of India.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по конец 2022 года. За время второго периода в английском клубе форвард провёл за манкунианцев 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов.