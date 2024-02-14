Самедов — об игре сборной России с Парагваем: супер, такие соперники — это интересно

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал новость о том, что национальная команда проведёт товарищеский матч с Парагваем.

«Отличная и суперская новость. Такие соперники — это интересно. Сборная Парагвая — это сильная латиноамериканская команда, которая очень часто участвует на чемпионате мира, может быть, не всегда, но латиноамериканский отбор очень тяжёлый, много топовых сборных. Но Парагвай — хороший соперник, для нашей сборной это супер», – приводит слова Самедова ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».