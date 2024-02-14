Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: сначала в РФС зачем-то искали соперников в Азии. Теперь у России серьёзные матчи

Созин: сначала в РФС зачем-то искали соперников в Азии. Теперь у России серьёзные матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая.

«К товарищескому матчу России и Парагвая можно относиться только положительно. Я говорил, что рынок Южной Америки для нас открыт, там есть прекрасные сборные: Парагвай, Венесуэла, Колумбия – это всё топ-соперники для России. Видимо, сначала – на первом этапе, в РФС что-то пошло не так, зачем-то искали соперников в Азии: Кыргызстан, Туркменистан… Но здорово, что теперь соперники стали по-настоящему серьёзными, у нас серёзные матчи… Был Камерун, теперь будут Сербия, Парагвай – сборной есть к чему готовиться. Есть цель. Да, пусть это товарищеские матчи, но это уже матчи с серьёзными соперниками», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Материалы по теме
Матч сборной России с Парагваем будет учтён в рейтинге ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android