Созин: сначала в РФС зачем-то искали соперников в Азии. Теперь у России серьёзные матчи

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая.

«К товарищескому матчу России и Парагвая можно относиться только положительно. Я говорил, что рынок Южной Америки для нас открыт, там есть прекрасные сборные: Парагвай, Венесуэла, Колумбия – это всё топ-соперники для России. Видимо, сначала – на первом этапе, в РФС что-то пошло не так, зачем-то искали соперников в Азии: Кыргызстан, Туркменистан… Но здорово, что теперь соперники стали по-настоящему серьёзными, у нас серёзные матчи… Был Камерун, теперь будут Сербия, Парагвай – сборной есть к чему готовиться. Есть цель. Да, пусть это товарищеские матчи, но это уже матчи с серьёзными соперниками», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».