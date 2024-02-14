Бородюк — о матчах с Сербией и Парагваем: это не те соперники, которые на голову выше нас

Известный отечественный специалист Александр Бородюк поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Парагвая и Сербии.

«На мой взгляд, хорошие два варианта. Единственное, что надо знать, как будут прописаны определённые пункты по этой игре. Обязательно нужно правильно составить контракт по приезду игроков национальных команд. Самое главное, чтобы привезли основные составы, а не игроков, которые являются кандидатами в национальную команду.

Команды хорошего уровня, понятно, что это не те соперники, которые на голову выше нашей команды. Но с точки зрения футбола это две хорошие сборные. Мы как раз с ними и проверим на данном этапе, в каком состоянии находится наша сборная и наши игроки», — приводит слова Бородюка «Евро-Футбол».

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве. Игра пройдёт 25 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Отметим, что за несколько дней до матча с Парагваем у России запланирована ещё одна товарищеская встреча. 21 марта команда Валерия Карпина встретится с национальной командой Сербии. Игра также пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».