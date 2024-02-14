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ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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Сегодня, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский «ПСЖ» и испанский «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место в восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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