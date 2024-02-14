«Если ты что-то сделал, ты должен быть наказан». Александр Мостовой — о деле Промеса

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал судебное дело игрока команды Квинси Промеса.

«Спартак» — это команда, где много юристов, адвокатов. Но они не могли повлиять, потому что следствие велось в другой стране. Не хочется сравнивать, как в Испании и других странах, где человек что-то сделал, а его от команды убирают, пока следствие идёт. Есть много примеров спортсменов в разных видах спорта.

Надо действовать по закону. По закону выходит – неправильно. Это уже длится давно. Здесь ситуация очень сложная. Тут и Промесу – кошмар и людям, которые рядом. Большинство человеческих законов во всех странах одинаково. Если ты что-то сделал, ты должен быть наказан. Везде живут одинаковые люди», — приводит слова Мостового «Спорт день за днём».

Сегодня, 14 февраля, нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.