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Тренер «Милана» Пиоли не включил свою команду в список фаворитов Лиги Европы

Тренер «Милана» Пиоли не включил свою команду в список фаворитов Лиги Европы
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли порассуждал о главных претендентах на победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА.

«Матчи в еврокубках всегда сложны. Конечно, Лига чемпионов на уровень выше, но если посмотреть на состав участников Лиги Европы, то здесь не только «Байер», но и «Ливерпуль» и другие большие команды. Нам придаёт дополнительную мотивацию тот факт, что «Милан» ни разу не выигрывал данный еврокубок.

Прежде чем относить себя к фаворитам, надо выйти в 1/8 финала. «Байер», «Ливерпуль» и «Аталанта» – вот настоящие фавориты турнира», – приводит слова Пиоли Football Italia.

Итальянская команда на стадии 1/16 финала сразится с французским «Ренном». Первый матч состоится в четверг, 15 февраля. Начало игры – в 23:00 мск.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ренн
Ренн, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги Европы - 2023/2024
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