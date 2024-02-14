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Игрок «Спартака» Маслов высказался о возможном уходе из команды

Игрок «Спартака» Маслов высказался о возможном уходе из команды
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о возможном уходе из команды.

«Хочу играть, смотрим, какие есть варианты. Половину, как и вы, наверное, узнаю из телеграм‑каналов. Удивительно, не знаю, откуда выливается информация. Что‑то меня самого удивляет. Сейчас будем решать, искать варианты», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Павлом Масловым интересуются сразу несколько сербских команд, но «Спартак» пока получил предложение об аренде лишь от одного клуба. Сербская команда готова прописать в контракте гарантированное игровое время футболиста на поле.

Красно-белые готовы отпустить россиянина в аренду до конца сезона без права выкупа, ведь в случае ухода Маслова у москвичей появится место в заявке для потенциального новичка. Кроме того, контракт 23-летнего россиянина со «Спартаком» истекает летом 2024 года, однако у футболиста есть опция продления соглашения с клубом со своей стороны.

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Источник: «Спартак» готов отпустить Маслова в аренду в сербский клуб
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